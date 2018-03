Politie houdt verdachten aan na inbraak en vindt buit aan kleingeld op straat

In de nacht van dinsdag op woensdag kwam er een melding van een inbraak binnen bij de meldkamer van de politie, omdat er bij een Café in Weerselo luid alarm afging. Er was een gokkast opengebroken waar veel kleingeld uit was meegenomen, vertelt de politie op Facebook.

De politie ging op weg naar het café vanuit verschillende richtingen en hield een tegemoetkomende auto aan. Een getuige had inmiddels doorgegeven dat er meerdere inbrekers gezien waren en in welke auto zij waren weggereden. Na onderzoek bleek er genoeg bewijs voor de aanhouding van de inzittenden van de auto.

De politie trof in de omgeving veel muntstukken aan, die de inbrekers hadden verloren. Het kleingeld lag verspreid over de weg en het gras. Na een uur zoeken hebben de agenten alle muntstukken gevonden en in beslag genomen.