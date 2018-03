Goed nieuws-overzicht: Lennart Thy krijgt lof en 'Lee Towers' voor Maasstad

Veel meer stamceldonoren dankzij Lennart Thy

VVV-Venlo-spits Lennart Thy heeft door een wedstrijd te missen omdat hij stamcellen moest doneren aan een leukemiepatiënt een tsunami aan aandacht voor stamceldonatie gegenereerd. Dankzij de 26-jarige Duitser hebben zich vele tienduizenden mensen extra aangemeld voor stamcelconatie.

Thy haalde in binnen- en buitenland tientallen media met zijn goede daad. Het verbaasde de Duitser dat zijn beslissing om de wedstrijd tegen PSV te missen zoveel aandacht genereerde. "Ik geloof niet dat iemand anders een ander besluit had genomen", stelde hij tijdens een persconferentie.

Eenvoudiger regels voor fiets van de zaak

De regels voor het aanschaffen van een fiets van de zaak worden minder ingewikkeld. Op deze manier hoopt staatssecretaris Menno Snel van Financiën meer forenzen op de fiets te krijgen.

Een leasefiets mag straks naast de auto van de zaak gebruikt worden. Juist die combinatie moet het aantrekkelijker maken om een deel van de week fietsend naar het werk te gaan in plaats van met de auto. Meer dan de helft van de autoritten is korter dan 7,5 kilometer.

Nederland schrijft geschiedenis met windpark

Nederland schrijft geschiedenis met één van de eerste grote windparken op zee die zonder subsidie gebouwd kan worden. Nog nooit heeft een windparkontwikkelaar in Nederland tegen zulke lage kosten kunnen bouwen.

De lage kosten zijn deels te danken aan technologische ontwikkeling. Windturbines worden groter en efficiënter en waarschijnlijk zal deze ontwikkeling doorzetten in de toekomst. Ontwikkelaars zijn zo per windmolen minder kwijt aan bijvoorbeeld installatiekosten.

Nubische giraffe geboren in Beekse Bergen

In dierenpark Beekse Bergen is een giraffe geboren. Het jong heeft de naam Finn gekregen. Moeder Theluji en haar zoon maken het goed. Met een gewicht van 50 kilo en een lengte van 1,90 meter is Finn volgens het park zo'n 10 centimeter langer dan gemiddeld.

Finn is een zogenoemde Nubische giraffe, een ondersoort van de noordelijke giraffe. De dieren eten bladeren en twijgen, bij voorkeur van de acacia. Volgens de Giraffe Conservation Foundation leven nog ongeveer 2.600 Nubische giraffen in het wild in Afrika.

Stemlokalen worden voor iedereen toegankelijk

Vanaf volgend jaar moeten bij verkiezingen in principe alle stembureaus toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Nu is dat nog minstens een kwart.

Dat schrijven de minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. De ministers erkennen dat sommige locaties nu nog erg lastig toegankelijk zijn te maken voor bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel.

Oude kastelen trekken meer bezoekers

Kastelen en buitenplaatsen hebben het afgelopen jaar flink meer belangstelling getrokken. Bijna een miljoen meer mensen bracht een bezoek in 2017.

De ruim veertig locaties die zijn aangesloten bij de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) trokken in 2017 meer dan 2,3 miljoen bezoekers. Nederland telt 65 kastelen en historische buitenplaatsen die museaal toegankelijk zijn.

Consumentenvertrouwen blijft stijgen

De stemming onder consumenten is in maart een fractie verbeterd. Het oordeel over het economisch klimaat is iets positiever.

Het statistiekbureau kwam ook met cijfers over de huishoudelijke consumptie in januari naar buiten. Huishoudens bleken in de eerste maand van het jaar 0,7 procent meer te hebben besteed dan een jaar eerder.

Venlo krijgt grootste zonnepanelendak

Het grootste zonnepanelendak van Nederland komt in Venlo. In april wordt daar op het dak van een distributiecentrum begonnen aan de installatie van 28.000 zonnepanelen die ongeveer 80.000 vierkante meter in beslag nemen.

Als de zonnepanelen in de herfst allemaal aangesloten zijn, levert het Venlose dak circa zeven miljoen kilowattuur per jaar aan stroom op, genoeg om circa tweeduizend huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien.

Rotterdam krijgt twee 'Lee Towers'

Twee voormalige kantoortorens aan het Rotterdamse Marconiplein zijn to de 'Lee Towers' gedoopt. De kantoorruimtes worden verbouwd tot 860 nieuwe woningen.

"Jullie hebben Trump Towers. Wij hebben Lee Towers", zei Arjen Lubach vorig jaar gekscherend in zijn video over president Trump.

Projectontwikkelaars Lee Foolen en Tom Bakkers hadden net een van de twee kantoorkolossen gekocht toen Lubach zijn video lanceerde. Ze besloten meteen een tweede toren te kopen om de Lee Towers te gaan ontwikkelen.