Rotterdamse woontorens gaan Lee Towers heten

Op het Marconiplein in Rotterdam-West werkten jarenlang honderden gemeenteambtenaren in de torens Europoint II en Europoint III. Nadat de ambtenaren waren verhuisd naar het gebouw De Rotterdam op de Kop van Zuid kwamen de kantoren leeg te staan.

"Jullie hebben Trump Towers. Wij hebben Lee Towers", zei Arjen Lubach vorig jaar gekscherend in zijn video over president Trump.

Projectontwikkelaars Lee Foolen en Tom Bakkers hadden net een van de twee kantoorkolossen gekocht toen Lubach zijn video lanceerde. Ze besloten meteen een tweede toren te kopen om de Lee Towers te gaan ontwikkelen.

Lubach zelf noemt de komst van de Lee Towers "geweldig". "Nu zorgen we niet alleen voor verdieping, maar ook voor verdiepingen. Ik feliciteer Lee en de Towers natuurlijk in het bijzonder."

Reactie Lee

Nu zijn naam aan de voormalige kantoortorens wordt verbonden, blijft de Rotterdamse zanger het project op de voet volgen. "Mijn naam staat voor kwaliteit. Ik heb altijd topkwaliteit geleverd, bijvoorbeeld met mijn gala's, laten we diezelfde kwaliteit ook aan de woontorens verbinden."

Hoe hij zijn stempel op de torens aan het Marconiplein gaat drukken, is nog niet bekend. Goud worden de woontorens zeker niet. "Het moet in ieder geval niet pompeus worden", zegt de zanger, die steevast met een gouden microfoon op het podium staat. "Daar zijn wij in Rotterdam veel te nuchter voor."

Towers, die in het dagelijks leven Leen Huizer heet, is nog niet van plan zelf in een van de Lee Towers te gaan wonen. "Het is nog geen onderwerp van gesprek. Er komen daar straks duizenden mensen, stel je voor dat ik elke dag bij iemand op de koffie moet", grapt hij. "Maar never say never."

Huurwoningen

Elke toren is 95 meter hoog en heeft 24 verdiepingen. Op de onderste 21 verdiepingen komen huurwoningen voor 'young professionals', starters en jong-werkenden.

Op de bovenste verdiepingen worden in de ene toren twintig penthouses gebouwd. In de andere zijn bovenin een hotel, restaurant of andere horecagelegenheid gepland. Voor de bewoners komt er een dakterras.