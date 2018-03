Goed nieuws-overzicht: Nederlanders gelukkig en Utrecht krijgt kattencafé

Nederland zesde gelukkigste land

Net als een jaar eerder staat Nederland weer op de zesde plek van de ranglijst van gelukkigste landen. Maar wie echt het geluk zoekt, moet in Finland zijn. Het land is van de vijfde naar de eerste plek geklommen in het overzicht van de Verenigde Naties.

Het overzicht van de VN komt tot stand op basis van een serie vragen aan inwoners van meer dan 150 landen over zaken als inkomen, gezondheid, vrijheid en sociale ondersteuning.

Kameeltje plots bevallen in Amersfoort

In Dierenpark Amersfoort is dinsdag onverwachts een kameeltje geboren. De dierverzorgers werden tijdens hun ochtendronde verrast met de nieuwkomer, aldus hoofdverzorger Willem Verdonck. "Opeens lag daar een klein kameeltje", vertelt hij. De verzorgers wisten niet dat Freja in verwachting was.

"Zoals het er nu naar uitziet maken moeder en jong het goed", aldus Verdonck. "Het jong heeft wel zo'n dertien maanden in de buik gezeten, dus het staat nog wat onwennig."

300 miljoen euro tegen personeelstekort zorg

Het kabinet komt met extra geld voor opleidingen, werk- en stageplekken en regionale actieplannen om zo het oplopende personeelstekort in de zorg de komende jaren aan te paken. Doel is het tekort, dat de komende jaren dreigt op te lopen naar 125.000 vacatures, in 2022 zo ver mogelijk te hebben weggepoetst. Met het plan is zo'n 347 miljoen euro gemoeid.

Er komt een landelijke campagne en om te zorgen dat in elke regio de daar bestaande problemen worden aangepakt komen er 28 regioplannen.

Na 21 jaar weer oranje plooislak gezien

Voor het eerst in ruim twee decennia is bij Ouddorp, op een duiklocatie bij het Noordzeestrand, een oranje plooislak gezien. Deze soort is in de tweede helft van de vorige eeuw nog regelmatig waargenomen in de Noordzee. Maar na 1997 is het beestje nooit meer in ons land gezien en er werd gevreesd dat deze zeenaaktslak was uitgestorven.

Een Belgische sportduiker ontdekte het exemplaar bij de Brouwersdam en wist het te fotograferen, meldt de site Naturetoday. De oranje plooislakken zijn overigens niet echt oranje. Ze kunnen halfdoorzichtig wit zijn of ze zijn versierd met gele of oranje pigmentvlekken.

Meer groen leidt tot minder zelfmoorden

Inwoners van gemeenten met meer openbaar groen plegen minder vaak zelfmoord dan in plaatsen met weinig bomen, parken en gras. Dat blijkt uit onderzoek van gezondheidsinstituut Nivel en de Universiteit Utrecht.

De onderzoekers hielden rekening met kenmerken die mogelijk de kans op suïcide verhogen, zoals werkloosheid, sociaal-economische status en afstand tot gezondheidszorg. Toch is er dan nog steeds een "significante relatie'' tussen de twee. "De leefomgeving speelt mogelijk dus een rol in de aanleiding tot zelfdoding'', aldus het Nivel.

Utrecht krijgt eerste kattencafé

De Domstad krijgt een kattencafé. Katfé gaat zich vestigen aan de Amsterdamsestraatweg 253.

In het kattencafé krijgt een aantal asielkatten ruimtes en attributen waar ze in kunnen spelen, slapen of zich terug kunnen trekken. Bezoekers krijgen de mogelijkheid om met de katten te kroelen. Het establissement in Utrecht wordt mede gefinancierd dankzij crowdfunding.

Maastricht krijgt een milieuzone

Ook Maastricht krijgt vanaf 2019 een milieuzone. De gemeente wil vanaf volgend jaar als eerste in Nederland een milieuvignet naar Duits voorbeeld invoeren.

Diesels van voor 2006 en benzinemotoren van voor 1990 komen vanaf 2019 zonder milieuvignet de binnenstad niet meer in. De regeling geldt voor auto's, bestelbusjes en vrachtwagens. Ook wordt bekeken hoe vervuilende brommers en motoren uit de binnenstad geweerd kunnen worden, besliste de gemeenteraad dinsdagavond.

Koningin Elizabeth geeft Harry en Meghan toestemming

Koningin Elizabeth heeft formeel toestemming gegeven aan haar kleinzoon prins Harry om met zijn verloofde Meghan Markle te trouwen. Dit deed ze in een brief aan de Privy Council, een formeel adviesorgaan van de Britse koningin die bestaat uit hooggeplaatste politici, rechters en bisschoppen.

Prins Harry is tegenwoordig vijfde in de lijn van de Britse troonopvolging, na zijn vader prins Charles, zijn broer prins William en diens kinderen prins George en prinses Charlotte. De toestemming was een formaliteit, zoals de 91-jarige koningin eerder al had gezegd.

De huwelijksvoltrekking tussen prins Harry en Meghan Markle vindt op 19 mei in Windsor Castle plaats.

Madonna maakt film over National Ballet-danseres

Madonna gaat een film maken over Michael DePrince, een van de sterdansers van Het Nationale Ballet.

DePrince werd geboren in Sierra Leone en op vierjarige leeftijd geadopteerd door Amerikaanse ouders. Ze schreef samen met haar moeder een biografie over haar jonge jaren in het door oorlog verscheurde Afrikaanse land, haar latere jeugd waarin ze zich op een balletcarrière richtte en over de huidziekte Vitiligo waar ze aan lijdt.

Het boek Taking Flight: From War Orphan To Star Ballerina kwam uit in 2014. Het is nog niet bekend wie de hoofdrol gaat spelen.