Goed nieuws-overzicht: Vrouweniconen als pop en meer vers bij McDonald's

Aantal kindhuwelijken wereldwijd gedaald

Het aantal kindhuwelijken is de afgelopen tien jaar afgenomen en dat komt volgens Unicef vooral door de afname in India. In de afgelopen tien jaar zijn er 25 miljoen kindhuwelijken voorkomen.

Volgens Unicef is de afname te danken aan beter onderwijs, maatregelen van overheden en campagnes waarin wordt gewezen op de illegaliteit en gevaren van kindhuwelijken.

Leerlingen mogen ook zonder ouderbijdrage op schoolreis

Het kabinet wil voorkomen dat kinderen niet mee kunnen doen aan een schoolreis of sportdag wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Minister Arie Slob van Onderwijs wil hierover afspraken met onderwijsinstellingen.

Als dit niet lukt, wordt de wet aangescherpt. Het is volgens de minister onacceptabel dat leerlingen soms niet mee mogen doen aan activiteiten omdat de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald.

McDonald’s gaat burgers met vers vlees maken

McDonald’s gaat in de VS voor de Quarter Pounder geen diepvriesvlees meer gebruiken, maar vers rundvlees. De populaire fastfoodketen is al langer bezig om het assortiment beter te laten voldoen aan de gezondheidseisen.

Het bedrijf staat wereldwijd onder druk om gezondere opties aan te bieden, vooral voor kinderen. In Nederland zijn vooralsnog geen plannen voor een Quarter Pounder met vers rundvlees.

Kabinet wil Groningse monumenten repareren

Het kabinet trekt 17 miljoen euro uit om rijksmonumenten in het bevingsgebied in Groningen te onderhouden. Voor dit jaar gaat het om 4 miljoen, de rest van het geld komt de komende jaren beschikbaar.

Het geld is niet alleen bedoeld voor rijksmonumenten, maar ook voor monumentale huizen waar gewoon mensen in wonen. De provincie werd de afgelopen jaren met regelmaat geteisterd door aardbevingen als gevolg van de gasboringen.

Vrouweniconen krijgen eigen Barbiepop

Speelgoedproducent Mattel komt aan de vooravond van Internationale Vrouwendag met een aantal nieuwe barbiepoppen, gebaseerd op beroemde vrouwelijke rolmodellen als kunstenares Frida Kahlo, piloot Amelia Earhart en ruimtevaartwetenschapper Katherine Johnson.

Mattel besloot de poppen te maken naar aanleiding van een wereldwijd onderzoek onder achtduizend moeders. Daaruit kwam onder meer naar voren dat 86 procent van hen zich zorgen maakt over de rolmodellen waar hun dochters mee te maken krijgen.

Den Haag en Arnhem gaan vieze auto's weren

Arnhem en Den Haag gaan milieuvervuilende auto’s uit het centrum weren. Arnhem is vanaf 2019 de stad met de strengste milieuzone voor personenauto's van Nederland: er zijn helemaal geen dieselauto’s ouder dan twaalf jaar meer welkom in de stad.



Winkels, horeca, kantoren en bewoners in de Haagse binnenstad moeten vanaf 2025 alleen nog worden bevoorraad door voertuigen die geen schadelijke stoffen uitstoten.

Australisch echtpaar vindt oudste flessenpost ooit

Een echtpaar uit het Australische Perth heeft tijdens een strandwandeling aan de westkust van het land de oudste bekende flessenpost gevonden. Het 132 jaar oude bericht zat in een fles van de Schiedamse jeneverstoker Daniel Visser & Zonen.

De fles bevatte een formulier waarop stond dat hij op 12 juni 1886 op 950 kilometer van de Australische westkust in zee is gegooid vanaf het Duitse zeilschip Paula, dat onderweg was van Cardiff naar Makassar (Indonesië).

