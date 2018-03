Briefje van Einstein aan jonge vrouw geveild voor 4.900 euro

De wetenschapper schreef de eenregelige brief in 1921, omdat hij wilde afspreken met de toen 22-jarige student scheikunde Elisabetta Piccini, meldt de BBC. Einstein was op dat moment 42 en had al een Nobelprijs gewonnen.

Piccini durfde niet met Einstein af te spreken, omdat hij zo bekend was. Dat zegt veilinghuis Winner waar het briefje onder de hamer ging.

"Aan de wetenschappelijke onderzoeker aan wiens voeten ik twee dagen lang zat en sliep, als een vriendelijk souvenir." Dat staat in het Duits op het briefje.

Dit was het meest opvallende voorwerp van Einstein dat geveild werd, het was echter niet het duurste. Een notitie, die Einstein in 1928 schreef met daarop de derde fase van zijn relativiteitstheorie, werd geveild voor 103 duizend dollar (83 duizend euro).

Afgelopen oktober ging een briefje van Einstein nog weg voor 1,1 miljoen euro. Die notitie gaf hij een loopjongen in een hotel, omdat hij geen geld had voor fooi.