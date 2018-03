Amerikaanse kerk geeft gratis auto’s weg om bezoekers te trekken

De loting van de auto’s was een creatief idee van de kerk om meer bezoekers te trekken naar de eerste bijeenkomst in hun nieuwe gebouw, meldt The Washington Post. Het was niet alleen een slimme marketingtruc, het was volgens pastor Stephen Chandler ook een manier om te laten zien dat "de liefde van God onvoorwaardelijk is."

Dat weggeefacties een goede manier zijn om een menigte te lokken staat ook in de bijbel, volgens Chandler. "Jezus had het grootste publiek toen hij vis en brood begon weg te geven." In Columbia was dat ook zo: normaal gesproken komen er rond de 1.000 bezoekers op de kerk af, maar door de actie waren dat er 2.225.

"Ik ben van mening dat het hele idee van vrijgevigheid niet alleen maar van toepassing is op mensen in nood", vertelt hij aan The Washington Post. "Wij geven echt om deze gemeenschap, en dan maakt het ons niet uit of je arm of rijk bent. We geven niet alleen om de mensen die pijn hebben – wij geven om iedereen."