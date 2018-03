Australisch echtpaar vindt 's werelds oudste flessenpost in jeneverfles

Opmerkelijk Duitse weerman werkt bij gevoelstemperatuur van -55 graden 35 x gedeeld De Duitse weerman Marc Kinkeldey werkt donderdag met extreem lage temperaturen op de Brocken, met 1141 meter de hoogste berg in het noorden van Duitsland. Het was er -19 graden, door rukwinden van 110 kilometer per uur was de gevoelstemperatuur zelfs -55.