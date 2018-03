Verzameling pornografische publicaties naar Koninklijke Bibliotheek

Opmerkelijk Politie neemt tot hennepkwekerij omgebouwde truck in beslag in Groningen 51 x gedeeld De politie heeft woensdagochtend op een bedrijventerrein op de Gideonweg in Groningen een vrachtauto in beslag genomen die was omgebouwd tot hennepkwekerij. In het voertuig stonden ongeveer 250 hennepplanten.