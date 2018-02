Hitlerklok mag blijven hangen in kerktoren Duitse plaats Herxheim

Dat heeft de gemeenteraad volgens Duitse media besloten.

De klok is in de nazi-tijd in de kerktoren opgehangen. Na de Tweede Wereldoorlog werd de bel niet uit de toren verwijderd. Een organist die vaak in de protestantse kerk speelt, maakte het bestaan van de klok vorig jaar aanhangig omdat zij het niet gepast vond.

"Het moet niet mogelijk zijn dat een Duitse baby anno 2017 wordt gedoopt of twee echtlieden elkaar het ja-woord geven terwijl er een klok wordt geluid met de naam van Hitler erop", stelde ze.

Hakenkruis

Op de 240 kilo zware klok uit 1934 staat een hakenkruis afgebeeld en de tekst 'Voor het Vaderland, Adolf Hitler'. Burgemeester Ronald Becker moest vorige jaar aftreden omdat hij pleitte voor het behoud van de klok. Joodse organisaties reageerden toen furieus.

De Hitlerklok stond maandagavond op de agenda van de gemeenteraad. Uiteindelijk stemde de raad van de plaats in het zuidwesten van Duitsland met tien voor en drie tegen om de klok toch in de Jakobskirche te laten hangen.

Plaquette

Een van de belangrijkste argumenten om de klok te verwijderen, is de angst dat het relikwie neonazi’s zou kunnen aantrekken. Maar de raad vond de cultuur-historische waarde van het artefact toch belangrijker. De raadsleden stellen dat de klok een getuige is van de nazi-tijd. Met het laten hangen van de klok worden de slachtoffers van het regime van Hitler geëerd en herinnerd.

Er wordt wel een plaquette bij de klok geplaatst die melding maakt van de context waarin de bel is gemaakt en wie Adolf Hitler was. Ook zal de klok niet meer worden geluid bij doopdiensten of trouwerijen.