Go Ahead Eagles regelt taxi voor supporters

Via Twitter vroegen enkele supporters van de club, die uitkomt in de Jupiler League, of de wedstrijd tegen Oss nog wel door zou gaan in verband met de kou. Go Ahead bevestigde razendsnel dat de wedstrijd zeker doorgaat.

De betreffende fans hadden het echter naar hun zin in het café en bovendien was het lekker warm, lieten ze via Twitter doorschemeren. Alleen als de club een taxi zou regelen zouden ze de wedstrijd in het stadion bekijken.

Voor een keertje vond Go Ahead dat geen probleem en zo geschiedde. Met extra ondersteuning van de supporters wisten de Deventenaren met 2-1 te winnen van FC Oss.