88-jarige veteraan deelt karateklap uit bij redden vrouw van overvallers

Volgens de Evening Standard greep weduwnaar John Nixon in toen hij zag dat de overvallers de vrouw probeerden te beroven.

Hoewel Nixon op late leeftijd is, deinsde hij niet terug. Hij is in de jaren veertig getraind als commando en heeft onder meer gevochten in de Korea-oorlog. Hij was onderdeel van elitetroepen en heeft later ook inlichtingenwerk gedaan in onder meer het Midden-Oosten. Die ervaringen kwamen goed van pas.

"Mijn eerste doel was om hun aandacht af te leiden van het meisje dat hard gilde. Ik riep dat ze haar met rust moesten laten", aldus Nixon maandag tegen de Evening Standard.

Half knock-out

"Vervolgens keerden ze zich tegen mij en wilden ze mijn geld. 'Dat gaat niet gebeuren', reageerde ik. Dat hadden ze niet verwacht", deed de 88-jarige Brit zijn verhaal. "Mijn training kwam weer terug en ik sloeg er een half knock-out met een karateklap in zijn nek. Toen kwam een ander met een mes, dus ook daar moest ik mee afrekenen. Hij was duidelijk niet getraind, alleen wist hij me wel enkele keren te steken terwijl ik het mes af wilde pakken", stelde de oud-militair.

"Maar angst komt in mijn woordenboek niet voor. Ik ben al eens in mijn been geschoten en ook eens door een slang gebeten. Ik ben al zo vaak bijna dood geweest dat ik me hier gewoon geen zorgen om maak."

Uitzonderlijke moedigheid

Nixon liep verwondingen aan zijn hoofd en hand op en moest naar het ziekenhuis. De overvallers sloegen op de vlucht. De vrouw kon wegrennen. Niemand werd gearresteerd.

De veteraan wordt door de politie geprezen voor zijn "uitzonderlijke moedigheid". "Een burger zag wat er gebeurde met de vrouw en greep in. Hij heeft kleine verwondingen opgelopen", aldus de Londense politie.