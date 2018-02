Ruim 1.900 jaar oude Romeinse bokshandschoenen gevonden

De handschoenen zijn een soort beschermende band voor de knokkels. De binnenkant was gevuld met natuurlijk mineraal dat als schokbrekers diende. In een van de handschoenen is de knokkelafdruk van een van de dragers nog te zien.

De handschoenen horen niet bij elkaar. "Voor zover we weten, zijn er in het voormalige Romeinse gebied nooit eerder bokshandschoenen gevonden", zegt onderzoeker Patricia Birley tegen The Guardian.

Het gaat om vakwerk, want de handschoenen passen hedendaags nog altijd prima om een hand. Het zijn vermoedelijk de enige bokshandschoenen uit die tijd die nog intact zijn.

"De grootste handschoen is destijds gerepareerd", zegt Birley. "De eigenaar heeft zijn uiterste best gedaan om zijn handschoenen te lappen. Door dat menselijke aspect leer je zoveel meer van de voorwerpen."

Boksen is een Romeinse activiteit die goed gedocumenteerd is door middel van muurschilderingen, mozaïeken en sculpturen.

Complete zwaarden

De sportattributen zijn onderdeel van een reeks archeologische vondsten bij het Noord-Engelse plaatsje Hexham. Onderzoekers stuitten per toeval op de historische locatie, waar vroeger een Romeinse barak stond. Op dezelfde locatie is in de vierde eeuw het fort Vindolanda gebouwd, op de verdedigingslinie van het Romeinse Rijk.

Eerder werden complete zwaarden gevonden. De vondsten verkeren in goede staat, doordat ze eeuwenlang verstopt lagen onder een betonnen vloer. Door de zuurstofarme omgeving zijn materialen als hout en leer in relatief goede conditie gebleven.