China wil 'hevige straf' voor duimendief terracottakrijger

Het beeld heeft een waarde van ongeveer 4,5 miljoen dollar, omgerekend zo'n 3,5 miljoen euro. De dader werd vorige week schuldig bevonden aan diefstal, schrijft de BBC. De man is inmiddels vrijgelaten nadat zijn borgtocht van 15.000 dollar (ongeveer 12.000 euro) was betaald.

In december was de man aanwezig op een feestje in het Franklin Institute, waar op dat moment een tentoonstelling was van beelden uit het terracottaleger. Hij maakte een selfie met flits met een van de beelden, een ruiter te paard, brak een duim af en stak deze in zijn zak.

Maandag meldt Wu Haiyun, directeur van het Chinese overheidsinstituut dat de beelden uitleent, dat hij het Franklin Institute van nalatigheid beschuldigt en de VS vraagt de man hard te straffen. Daarbij zegt Haiyun een 'serieuze aanklacht’ te hebben ingediend.

Eeuwige bescherming

Het terracottaleger is een prominent historisch monument in de Chinese stad Xi'an. Het bestaat uit ruim achtduizend soldaten op ware grootte, gemaakt van terracottaklei. De beelden zijn verdeeld over verschillende kuilen en variëren van ruiters en koetsen tot voetsoldaten.

Ruim tweeduizend jaar geleden werden de beelden gemaakt en geplaatst in de buurt van de graftombe van keizer Qin Shi Huangdi, de eerste keizer van China, als bescherming tot in de eeuwigheid.