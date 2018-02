Kim Jong-un-imitator uit ijshockeystadion gezet op Winterspelen

Opmerkelijk Noorse olympische delegatie bestelt per ongeluk 15.000 eieren 9 x gedeeld De Noorse olympische delegatie voor de Winterspelen in Pyeongchang, Zuid-Korea heeft vorige week per ongeluk niet vijftienhonderd, maar vijftienduizend eieren besteld. Volgens de koks van het team gaat het om een vertaal- of typfout.