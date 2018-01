Canadees stel heeft na vakantie op Dominicaanse Republiek wormen in voeten

Pas op, dit bericht bevat mogelijk schokkende foto's.

Het stel, Eddie Zytner en Katie Stephens uit Windsor in Ontario, keerde 18 januari terug, met stevige jeuk aan hun voeten. Vier dagen later was er sprake van zwellingen en blaren, zegt Zytner dinsdag tegen CNN.

Door de pijn konden ze geen schoenen of sokken meer aan en hadden ze krukken nodig om op te lopen. "We waren continu aan het krabben. Het jeuken hield maar niet op."

Na een aantal bezoeken aan het ziekenhuis bleken er meerdere larven in de huid van hun voeten te zitten. Deze zijn er waarschijnlijk in gekomen toen het stel blootvoets op het strand liep tijdens hun vakantie. "Het is behoorlijk smerig, iets dat leeft in je lichaam dat er niet hoort te zijn", zei Stephens.

De Canadese zette een reeks foto's van haar voeten op Facebook, met daarbij de waarschuwing voor vakantiegangers om toch vooral schoeisel te dragen op stranden. "We hadden er nog nooit van gehoord dat dat nodig zou zijn."

Darmen

De wormen leven normaal gesproken in de darmen van honden, katten of andere wilde dieren. Mensen kunnen er mee in contact komen als ze blootvoets op bijvoorbeeld zand lopen dat dierenuitwerpselen bevat.

Het fenomeen gaat doorgaans na een aantal weken zonder behandeling over. Langer kunnen de wormen niet overleven in het menselijk lichaam. Volgens Zytner gaat het ook in het geval van het stel iets beter. "We kunnen weer een beetje druk op de voet zetten. De wormen zijn grotendeels weg."

Hij had nog een laatste advies voor mensen die een trip naar het Caribisch gebied hebben geboekt. "Bel het resort waar je verblijft en vraag of ze de stranden schoonmaken. En draag schoenen."