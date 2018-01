Litouws kledingbedrijf onterecht beboet voor reclame met Jezus en Maria

Dat heeft het Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald.

Het bedrijf Sekmadienis voerde in 2012 een campagne met online- en straatreclame in de hoofdstad Vilnius waarbij een man in spijkerbroek en met tatoeage werd getoond met de tekst: 'Jezus, wat een broek.' Een vrouw in een jurk met een kralenketting moest Maria voorstellen.

Naast de katholieke kerk dienden zo'n honderd mensen een klacht in. Verscheidene instanties en rechters in Litouwen oordeelden dat de campagne in strijd was met de publieke moraal. De opgelegde boete van ongeveer 580 euro bleef in stand, waarop de onderneming naar het mensenrechtenhof stapte.

De rechters in Straatsburg oordeelden unaniem dat hun Litouwse collega's onvoldoende hebben beargumenteerd dat het gebruik van de religieuze symbolen aanstootgevend zou zijn. Bovendien riepen de komische bedoelde advertenties niet op tot haat. De autoriteiten van het overwegend katholieke land moeten de boete terugbetalen.