Twentse damesclub breit tienduizend sokken voor kinderen in Peru

Het collectief Sokken voor Peru, dat in 2006 van start ging, bestaat uit in totaal meer dan zeventig breisters in Twente en het Duitse graafschap Bentheim. Zij verkopen hun breiwerken op braderieën, jaar- en kerstmarketen en via de website.

Het aantal sokken, mutsen, handschoenen en poppen dat van de hand gaat, stijgt ieder jaar. Zo verkochten de dames in 2016 meer dan 1.200 paar sokken en kniekousen, zo meldt dagblad Tubantia.

De breisters mogen zelf bepalen hoeveel tijd zij investeren in het produceren van sokken en mutsen. Veel dames treffen elkaar eens per maand en breien dan een avond samen. "Het is altijd gezellig", meldt vaste deelnemer Aaltje Bruikelman in het artikel van Tubantia.

Vreemde verzoeken

De coördinator van het initiatief is Karoline Dirksen, een Nederlandse die in het Duitse dorp Veldhausen woont. Zij kwam op het idee doordat via een vriendin die geboren werd in de Peruviaanse stad Cajamarca. Deze vriendin verzorgt het contact met Peru en ziet er ook op toe dat het geld in de kindertehuizen goed wordt besteed.

"Het succes heeft ons ook wat overvallen", vertelt Dirksen. "Dankzij internet krijgen we zelfs verzoeken uit het buitenland. Onze sokken zijn zeer gewild in Australië en Nieuw-Zeeland." Het collectief staat ook altijd open voor vreemde verzoeken. "We hebben laatst anderhalve sok gemaakt voor een meneer met een halve voet. En we hebben stola's in felle kleuren gebreid voor een lokale carnavalsvereniging."

Studiekosten

De opbrengsten zijn de afgelopen jaren dusdanig toegenomen dat Sokken voor Peru nu ook een bijdrage levert aan studiekosten van kinderen uit de tehuizen. Ook kon een aantal weeskinderen in Cajamarca worden geopereerd dankzij de financiële steun van de Twentse en Duitse dames.

Extra breisters zijn overigens welkom, laat Dirksen weten. "Iedereen die zich aangesproken voelt door het initiatief en die houdt van breien mag zich aansluiten. We hebben nu bijvoorbeeld ook een vrouw in Frankrijk die mee doet en ons af en toe een pakketje sokken opstuurt."