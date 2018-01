Sigaretten onder ijsschotsen Litouwen in gesmokkeld

Opmerkelijk Dronken jongen (17) besmeurd met modder aangehouden in Maarssen 65 x gedeeld Een dronken met modder besmeurde 17-jarige jongen is in de nacht van vrijdag op zaterdag door de politie aangehouden in Maarssen, dat maakt de politie maandag bekend via Facebook. De jongen was het huis van een onbekende ingegaan en zocht daar een slaapplek.