Dronken jongen (17) besmeurd met modder aangehouden in Maarssen

Agenten kregen rond 4.30 uur een melding van een verdachte situatie, mogelijk ging het om een inbreker. Meerdere eenheden van de politie werden opgeroepen, maar eenmaal ter plaatse werd niemand aangetroffen.

Tijdens de zoekactie hoorden agenten uit een van de andere tuinen het geluid van omvallende spullen. Agenten sloten de persoon zo snel mogelijk in om "een mooie aanhouding te verrichten en hem in de boeien te slaan", is te lezen in het bericht van de politie.

De politie kon echter moeilijk de tuin bereiken vanwege water in de buurt en besloot aan te bellen nadat de woning was omsingeld. De bewoner deed open en stelde direct dat er iemand naar binnen was gelopen en de trap op was gegaan. Onduidelijk is nog hoe de jongen zo de woning heeft kunnen betreden, mogelijk was een deur niet op slot omdat de bewoners thuis waren.

Slapen

Politieagenten troffen boven in de woning de jongen die volledig onder de modder zat aan op de bank. Hij had zijn schoenen al uit en "was vermoedelijk van plan om op de bank te gaan slapen". De modder is vermoedelijk afkomstig van een slootje nabij de woning, maar dat kon de politie niet met zekerheid bevestigen.

Voor de bewoner was de jongen een totaal onbekende. "De jongen sprak met een driedubbele tong, had een onsamenhangend verhaal en was de weg kwijt", aldus de politie. Zelf dacht de 17-jarige dat hij bij een bekende was.

De politie heeft de jongen een bekeuring gegeven vanwege openbare dronkenschap. Later die nacht is hij opgehaald door zijn vader.