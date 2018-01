Saudische vrouwen bezoeken voor het eerst officiële voetbalwedstrijd

In het stadion is plek voor 62.000 mensen. Vrouwen namen plaats in de vakken die voor families waren gereserveerd.

Op videobeelden was te zien dat vrouwen samen met mannen de spelers van de clubs al-Ahli en al-Batin op het veld aanmoedigden. Later deze maand kunnen vrouwen ook naar eredivisiewedstrijden in Riyad en Dammam.

Eerder vrijdag ging de eerst speciale autoshowroom voor vrouwen open. Vanaf juni mogen ook vrouwen in Saudi-Arabië de weg op.