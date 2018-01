Belgische machinist rijdt bewust traag om ontslag te forceren

Dat meldt de Belgische VRT donderdag. De machinist bestempelde zijn actie als 'operatie slak'.

De machinist is in dienst bij de Belgische spoorwegen NMBS. Die houdt de man aan zijn opzegtermijn van een jaar. Om alsnog te worden ontslagen deed de man 37 minuten langer over een treinreis tussen Bergen en Luik en en op een ander traject was de vertraging een kwartier.

Een woordvoerder van de NMBS zegt tegen de VRT dat ze in de machinist hebben geïnvesteerd en dat ze waar voor hun geld willen. Een vroegtijdig vertrek zit er wat hun betreft dan ook niet in. Zij keuren de actie van de machinist ten zeerste af. Of hij nu alsnog wordt ontslagen houden ze intern.

De machinist zelf heeft inmiddels zijn excuses aangeboden aan de Franstalige publieke omroep RTBF. Hij zegt zich echter gedwongen te hebben gevoeld door de starre houding van de NMBS. Hij kan bij het privébedrijf een stuk beter verdienen.