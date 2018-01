'Japanse astronaut zegt in de ruimte negen centimeter te zijn gegroeid'

Norishige Kanai schreef op sociale media dat hij bezorgd was dat hij niet meer in een Sojoezraket past als hij in juni terug naar aarde moet komen, meldt de BBC.

Astronauten groeien gemiddeld 2 tot 5 centimeter als ze in de ruimte zijn. Dat komt doordat er geen zwaartekracht is die de rugwervels op elkaar drukt. ''Ik groeide als een plant in slechts drie weken. Niet meer sinds de middelbare school'', schreef Kanai.

Een Sojoezraket heeft plaats voor drie personen. Als astronauten te lang worden, kan dat een probleem opleveren.