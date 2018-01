Vliegtuigpassagier verlaat toestel Ryanair via nooduitgang

Hij zat vervolgens geruime tijd op de vleugel van het toestel, berichten Britse media woensdag. De man hangt vermoedelijk een forse boete boven het hoofd.

Een andere passagier filmde hoe de man, naar verluidt een Pool, met zijn bagage op de vleugel staat. Hij liet zich uiteindelijk overhalen toch weer in te stappen.

Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij liet weten dat de betreffende passagier is opgepakt door de luchthavenpolitie. "De Spaanse autoriteiten handelen dit af."

Het toestel zou met een uur vertraging zijn aangekomen in Malaga en daarna nog een half uur hebben stilgestaan. Een medepassagier vertelde de Daily Mail dat de Pool last had van zijn astma en dringend buitenlucht nodig had. Een andere getuige zei dat de man de nooduitgang opende met de woorden: "Ik ga via de vleugel."