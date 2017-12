Resten in 1947 overleden Italiaanse koning terug naar huis

Victor Emmanuel zal met zijn vrouw worden bijgezet in het mausoleum van de koninklijke familie in Vicoforte, een stadje in Piemonte tussen Cuneo en Savona. De resten van koningin Elena zijn daar vrijdag al naartoe gebracht, liet een woordvoerder weten. Zij stierf in 1959 en lag begraven in de Zuid-Franse plaats Montpellier.

Victor Emanuel III werd in de zomer van 1900 koning nadat zijn vader Umberto I was vermoord en maakte de fascistische periode onder Benito Mussolini van nabij mee. Hij kreeg forse kritiek omdat hij niets deed om te voorkomen dat de dictator in 1922 aan de macht kwam.

De Italiaanse monarch, bijgenaamd 'sabeltje', trad in 1946 af en werd opgevolgd door zijn zoon Umberto II. In een volksraadpleging gaven de Italianen echter de voorkeur aan een republiek boven een koninkrijk.