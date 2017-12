Chinees de cel in voor beledigen van Mongoolse heerser Dzjengis Khan

De 19-jarige Luo vertrapt de afbeelding van Dzjengis Khan in een tradtionele joert in het noorden van china en zette een filmpje van zijn actie op internet. Dat werd hem fataal, meldt de krant South China Morning Post.

De beelden trokken in de dagen daarop veel aandacht, waarop veel Mongoliërs zich beklaagden. Hoewel de man zich tijdens zijn proces verontschuldigde voor zijn daad, vond de rechter in de stad Ordos in de Chinese autonome regio Binnen-Mongolië dat hij zich schuldig had gemaakt aan etnische haat en discriminatie.

Mongoolse Rijk

Djengis Khan (1162-1227) is een van de bekendste veroveraars die ooit heeft geleefd. Hij verenigde de Mongoolse stammen en stichtte een rijk dat grote delen van China en Centraal-Azië omvatte. Het rijk, dat reikte van de Chinese oostkust tot aan de Donau in Oost-Europa, was het grootste dat de wereld ooit heeft gekend. Zijn kleinzoon Kublai Khan stichtte in de dertiende eeuw de Chinese Yuan-dynastie.

De heerser trad bijzonder wreed op tegen de bewoners van de gebieden die hij veroverde. Hij richtte massale slachtpartijen onder de bevolking aan.