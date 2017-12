Archeologen vinden 3.500 jaar oude mummie in graftombe Egypte

De tombes stammen waarschijnlijk uit de achttiende dynastie van het oude Egypte, meldden de Egyptische autoriteiten volgens de BBC. Dat is een periode van 1550 tot 1292 voor Christus.

De tombes werden zo'n twintig jaar geleden al gevonden door een Duitse archeoloog, maar nu voor het eerst uitgegraven. "Het is echt een uitzonderlijke dag", zei minister van Oudheden, Khaled al-Anani.

Het is niet duidelijk van wie het stoffelijk overschot is. De naam Djehuty Mes staat gegraveerd op een van de muren in de tombe. Een andere mogelijkheid is Maati. Zijn naam staat ook genoteerd in de tombe, net als die van zijn vrouw, Mehi.

Luxor

De tombes bevinden zich in de buurt van Luxor, vlakbij de tempel van Hatsjepsoet en de Vallei der Koningen.

Verder werden beeldjes, houten maskers en kleurrijke muurschilderingen gevonden. Mogelijk vinden de archeologen nog meer in de andere tombe, want die is nog niet volledig uitgegraven.