Familie vindt na 75 jaar graf Russische soldaat op ereveld Leusden

Volgens de Stichting Russisch Ereveld was de familie van Aleksej Andrejevitsj Andrejev vijftien jaar lang onvindbaar, ondanks verschillende pogingen om de nabestaanden van de soldaat te achterhalen.

Onderzoeker Remco Reiding kreeg deze week kippenvel toen hij de voicemail van een vreemd nummer afluisterde. Het bleken de nabestaanden van de Rus te zijn. "De kleindochter had voor het eerst in haar leven een computer gekocht en de naam van haar opa ingetypt", aldus Reiding. "Zo kwam zo op de site van onze stichting uit", aldus de stichting in een persbericht.

De zoektocht naar de familie van Andrejev was moeilijker dan normaal. Er was geen spoor van nabestaanden in hun dorp, dat in de Tweede Wereldoorlog zwaar was getroffen door bombardementen van Duitsland.

"Het blijkt dat de familie tijdens de oorlog in een kamp in Wit-Rusland was ondergebracht en daarna in Letland zijn gaan wonen", aldus Reiding.

Mysterie

De onderzoeker heeft inmiddels nabestaanden opgespoord van meer dan tweehonderd Russische soldaten die in Leusden zijn begraven. "Het is keer op keer prachtig om kinderen te kunnen vertellen dat hun vader niet langer vermist is, maar deze familie heb ik wel heel lang gezocht", aldus Reiding. "Ik ben blij dat ik dit onopgeloste mysterie nu kan afsluiten."

De kleindochter wil graag naar Nederland om het graf te bezoeken. De stichting gaat proberen dit mogelijk te maken.

Op het Russisch ereveld in Leusden liggen honderden oorlogsslachtoffers uit de voormalige Sovjet-Unie begraven. Veel van de Russen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aan het Oostfront gevangen genomen en door de Duitsers naar Kamp Amersfoort vervoerd. Daar verhongerden ze, of werden ze gefusilleerd.