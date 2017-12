Onderzoekers tonen 3,7 miljoen jaar oud skelet in Zuid-Afrika

Opmerkelijk Amerikaans oorlogsvliegtuig uit WOII gearriveerd bij museum Overloon 27 x gedeeld Bij het Oorlogsmuseum in Overloon is donderdagochtend vroeg een Amerikaans transportvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog aangekomen. Vanwege de afmetingen was vervoer alleen in de nacht toegestaan.