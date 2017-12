Amerikaans oorlogsvliegtuig uit WOII gearriveerd bij museum Overloon

De vleugels waren woensdag al gearriveerd, maar de ruim zeven meter brede vliegtuigromp werd in de daaropvolgende nacht vervoerd, vanuit Duitsland.

Het vliegtuig is tijdens de oorlog onder andere ingezet geweest bij het Rijnoffensief, voor de luchtlandingen van Operation Varsity. Daardoor konden geallieerde troepen in maart 1945 succesvol de Rijn oversteken en zo de opmars naar Berlijn voortzetten.

Tot 2008 heeft het toestel nog gevlogen. Sindsdien stond het geparkeerd, eerst in Nederland en later in een militaire hangar op vliegveld Weeze (Duitsland). De restauratie van dit toestel is een vrijwilligersproject van het museum.

Publiek kan meekijken want er wordt gewerkt in het museum zelf. Dat duurt ongeveer een jaar, waarna het toestel er weer uitziet zoals in maart 1945.

Het vliegtuig is in de Britse variant bij het publiek beter bekend als een Dakota, maar de officiële benaming van deze Amerikaanse versie is Douglas C-47 Skytrain.