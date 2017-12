Groot alarm na repetitie toneelstuk 'Jihad' in Franse trein

Zeker dertig agenten gespecialiseerd in terreurbestrijding wachtten de acteurs op in het geheel ontruimde station van Troyes. De acteurs zaten in de trein naar die stad toen ze het stuk 'Jihad' van Ismaël Saidi oefenden, meldden Franse media vrijdag.

Een treinreiziger moet dit zo overtuigend in de oren hebben geklonken, dat de politie is gebeld. De autoriteiten vreesden een aanslag. Het misverstand kon snel worden opgehelderd. Maar door de ophef misten de toneelspelers wel een debat in een middelbare school waar ze voor waren uitgenodigd.

De autoriteiten hebben verklaard dat ze niet overdreven, maar gezien de gemelde dreiging geen andere keus hadden dan het station te ontruimen en speciale eenheden in te zetten.