Boze Belgische buschauffeur rijdt negen haltes voorbij

De chauffeur van lijnbus 358 van Leuven naar Brussel was boos omdat iemand op de stopknop had gedrukt en vervolgens niet uitstapte. "De chauffeur werd furieus", liet een passagier aan Het Laatste Nieuws weten. "Hij stond op en vroeg al schreeuwend wie er op de knop had gedrukt. Niemand antwoordde, waardoor hij nog kwader werd."

In eerste instantie wilde de chauffeur niet vertrekken tot 'de dader' zich kenbaar maakte. Toen dat niet gebeurde reed hij boos alle haltes voorbij, om te stoppen bij de busremise. Daar moesten veel passagiers wachten op een bus terug, of op familie om opgehaald te worden.

Het Belgische busbedrijf De Lijn gaf een reactie: "Dit is geen manier van doen. Dat beseft de chauffeur ook, nadat we een gesprek met hem hebben gehad."

Dertig kinderen

Het is al het tweede incident in korte tijd. Anderhalve maand geleden sloeg een boze buschauffeur twaalf haltes over om dezelfde reden. Dertig kinderen in zijn bus eindigden op de eindhalte in Tervuren.

"Dat belletjetrek wordt een echte plaag op de lijnbussen", zegt De Lijn. "We krijgen er steeds meer klachten over van onze chauffeurs en overwegen zelfs een sensibiliseringscampagne. Wat de chauffeur maandag deed, keuren we voor alle duidelijkheid absoluut niet goed. Maar we vragen ook begrip en respect van de reizigers voor onze chauffeurs."