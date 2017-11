Pop Barbie spreekt steun uit voor het homohuwelijk

Producent Mattel plaatste een foto van Barbie met een T-shirt op de Instagram-account van de pop. Barbie staat op de foto met een poppenversie van modeblogger Aimee Song.

Zij lanceerde eerder deze maand een lijn T-shirts met de tekst 'Love wins’. De opbrengst van de verkoop gaat naar organisaties die LHBT-jongeren steunen.

De post van Barbie op Instagram oogstte veelal positieve reacties. Hoewel het homohuwelijk in de VS in 2015 is gelegaliseerd, zijn er nog steeds veel conservatieven die er geen voorstander van zijn.

Acceptatie

In de Britse krant The Guardian liet producent Mattel in een korte toelichting weten dat "Barbie staat voor diversiteit, vriendelijkheid en acceptatie". Op de vraag of Barbie wellicht biseksueel zou kunnen zijn, gaat het bedrijf niet in.

De wereldberoemde pop nam de afgelopen jaren vaker stelling in maatschappelijke discussies. Zo lanceerde Mattel in 2016 verschillende nieuwe versies van het rolmodel met andere huidskleuren en lichaamsbouw. Hiermee reageerde de speelgoedfabrikant op de discussie over het schoonheidsideaal dat modellen uitdragen aan jonge meisjes.