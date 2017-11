Chinese jongens verstopt in onderstel maken busreis van 80 kilometer

Afbeeldingen van de jongens in het onderstel worden massaal online gedeeld in China. Volgens de Southern Morning Post waren de jongens ongeveer acht of negen jaar oud.

Het voorval is voer voor discussie over Chinese kinderen die aan hun lot worden overgelaten. Het tweetal is afkomstig uit een arm dorp in het zuiden van Guangxi. Hun ouders werken in de buurprovincie Guangdong.

Op 23 november werden ze als vermist opgegeven door hun leraar en op dezelfde dag werden ze ontdekt in het onderstel van de bus. Ze werden gevonden door veiligheidsmedewerkers tijdens een controle bij een bushalte langs de route.

De kinderen bleven ongedeerd, ondanks de slechte weg die de bus heeft afgelegd. "Hun kinderlichamen zijn erg dun, daarom was het onderstel ook zo'n goede verstopplek", zei een veiligheidsmedewerker tegen het regionale dagblad.

"We hadden al snel door dat de jongens hun vader en moeder misten. Ze verstopten zich onder de bus om zo naar hun ouders te kunnen." De ouders werden snel geïnformeerd en dezelfde avond zijn de twee jongens opgehaald.