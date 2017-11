Voormalige raketsilo in VS beschikbaar als Airbnb-locatie

The Subterra Castle Airbnb, zoals de overnachtingsplek heet, ligt in Wabaunsee County, op ongeveer 25 kilometer ten zuidwesten van de stad Topeka. Het is de eerste raketsilo die als Airbnb-locatie wordt gebruikt, melden Amerikaanse media.

De raketsilo was jarenlang verlaten, totdat hij na de Koude Oorlog werd omgebouwd tot woonhuis, dat sinds 1994 wordt bewoond door een Amerikaans echtpaar. Hun buurman haalde hen over de raketopslagplaats als verhuurlocatie aan te bieden.

De voormalige raketsilo is nu van alle gemakken voorzien, en heeft onder meer een keuken, badkamer en open haard. In de accomodatie zijn echter ook nog genoeg sporen uit het verleden te zien, zoals bedieningspanelen. De totale oppervlakte bedraagt volgens Daily Mail zo'n zeventienhonderd vierkante meter. Wie er een nacht wil doorbrengen moet daarvoor 145 dollar (122 euro) neerleggen.

Koude Oorlog

De VS bezit op dit moment 6.800 kernwapens. In de jaren zestig, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog en de wapenwedloop met Rusland, had het land er nog 32.000. Alleen Rusland heeft iets meer kernwapens dan de VS, namelijk zevenduizend.