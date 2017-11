Jongen rijdt 77 kilometer per uur te hard met 25 kilometer motorrijtuig

De jongen moest zijn rijbewijs inleveren en het voertuig is in beslag genomen.

De jongen reed in een Motorrijtuig met Beperkte Snelheid (MMBS). Op beelden van de politie is te zien dat de jongen langere tijd te hard reed en gemiddeld 102 kilometer per uur haalde. Het Openbaar Ministerie buigt zich over de zaak.

Motorrijtuigen die maximaal 25 kilometer of 45 kilometer per uur mogen worden vaak omgebouwd en doorverkocht. Na het ombouwen kunnen de auto's veel harder dan wettelijk is toegestaan.