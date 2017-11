Russische archeologen vinden goed bewaarde mummie in Egypte

Volgens het Egyptische ministerie van Oudheid deden de archeologen de ontdekking bij een klooster in het dorp Qalamshah, dat tachtig kilometer ten zuiden van Caïro ligt.

In de kist vond het Russische team volgens het ministerie "een goed bewaard gebleven mummie, die in linnen was gewikkeld." Het gezicht was bedekt door een masker dat met blauw en goud was beschilderd.

De archeologen zoeken al zeven jaar in het gebied en vinden daar geregeld bijzonderheden uit de Grieks-Romeinse tijd (tussen 330 voor Christus tot 670 na Christus). Wanneer de mummie precies is ontdekt is door het ministerie niet bekend gemaakt.