'Superflitspaal' in Gent tot tweemaal toe beklad met verf

Opmerkelijk Oorlogsveteraan (100) steekt na 73 jaar opnieuw de Waal over 38 x gedeeld Luitenant-kolonel James Megellas van de Amerikaanse 82nd Airborne Division stak in september 1944 in een canvas bootje de Waal bij Nijmegen over in een poging Nederland te bevrijden van de Duitse bezetting. De nu 100-jarige veteraan doet dat woensdag opnieuw.