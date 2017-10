Horloge oud-acteur Paul Newman geveild voor ruim vijftien miljoen euro

Opmerkelijk Man rijdt 128 kilometer te hard op A6 en raakt rijbewijs kwijt 22 x gedeeld Een 39-jarige Rotterdammer is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat met 228 kilometer per uur over de A6 had gereden. Op het stuk snelweg bij Almere Poort is 100 kilometer per uur toegestaan.