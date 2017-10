Brief van slachtoffer Titanic-ramp geveild voor recordbedrag

De brief werd tegelijkertijd met andere voorwerpen die op het wereldberoemde schip waren geveild in de Engelse plaats Wiltshire. Volgens veilinghuis Henry Aldridge & Son gaat het om een van de laatste brieven die werd geschreven voordat de Titanic zonk.

Passagier Alexander Oskar Holverson schreef de brief op 13 april 1912, op de vierde dag van de reis van Southampton naar New York. Een dag later zou hij samen met zo'n 1.500 opvarenden sterven, als de Titanic zinkt na een botsing met een ijsberg. Zijn vrouw overleefde de ramp wel.

De brief die de zakenman aan zijn moeder schreef werd gevonden toen zijn lichaam werd geborgen. Ondanks de watervlekken, een reactie van het papier op het zoute water, is de tekst nog goed leesbaar. In de brief vertelt Holverson onder meer over het eten en de muziek aan boord.

Ook schreef de Amerikaan over John Jacob Astor, net als Holverson een eerste klas-passagier op het schip. Astor, een zeer succesvolle zakenman, is een van de bekendste slachtoffers van de Titanic-ramp.

Record

Het veilinghuis verwachtte eerder dat de brief minstens de helft van het opgehaalde bedrag zou opleveren, minder dan een brief die in 2014 werd geveild. Enkele uren voor het zinken van de Titanic werd dat exemplaar geschreven door de Britse Esther Hart.

Op een veiling werd haar brief geveild voor het opvallende eindbedrag van 119.000 pond (destijds ongeveer 144.000 euro). Nooit eerder werd een brief geschreven door een opvarende van de Titanic voor zoveel geld verkocht. Haar brief bleef intact doordat die was opgeborgen in de jas die ze droeg.