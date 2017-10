Opmerkelijk Levenloos lichaam naast spoor blijkt na zoekactie politie 'zwerverstype' 13 x gedeeld De politie in Groningen is dinsdag massaal in actie gekomen nadat een treinreiziger meldde dat er mogelijk een dode bij het spoor in de buurt van Grijpskerk lag. Na een grote zoekactie bleek het te gaan om een gezonde man van het 'zwervertype'.