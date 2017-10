President van Malawi belooft vampiers hard aan te pakken

Opmerkelijk Foto van Amsterdamse straat per ongeluk op Vlaams cijferoverzicht 7 x gedeeld Niet een Vlaamse stad, maar een foto van Amsterdam prijkt op de cover van een brochure van de Vlaamse overheid. Op het voorblad van de publicatie Vlaanderen in cijfers zijn fietsers in de hoofdstedelijke Runstraat afgebeeld.