'Filmversie Kolonisten van Catan in de maak'

Filmproducent Gail Katz (Air Force One, The Perfect Storm) kocht in 2015 de rechten van het spel, meldt Variety. Haar kinderen brachten het mee naar huis van hun universiteitscampus, waar het veel gespeeld werd, en ook de producent raakte verslaafd.

Katz ziet veel mogelijkheden om het spel naar het witte doek te brengen. "Het eiland Catan biedt een levendige, visuele, spannende en tijdloze wereld met klassieke thema's en morele uitdagingen die blijven aanspreken", zei ze destijds.

Nu de film er daadwerkelijk lijkt te komen, kan Katz niet wachten ermee aan de slag te gaan. "Je krijgt niet elke dag de kans om een wereld te stappen die geliefd is onder miljoenen mensen, en die uit te breiden naar een speelfilm."

Nederzettingen

Kolonisten van Catan, waarin spelers concurrerende nederzettingen moeten bouwen op het eiland Catan, werd bedacht door Duitser Klaus Teuber, die het in 1995 in eigen land uitbracht. Inmiddels is het spel in 38 landen te koop en ging het wereldwijd meer dan 25 miljoen keer over de toonbank.