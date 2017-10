Opmerkelijk In giertank gevonden trouwring na 37 jaar terug bij vrouw van overleden eigenaar 14 x gedeeld Een trouwring, die al 37 jaar kwijt was, werd eind september in het Groningse Zuidbroek door Bram Hamminga gevonden in een giertank. Via een oproep op Facebook is de vrouw van de overleden eigenaar van de ring nu gevonden.