Rovers graven in Brazilië tunnel van 600 meter naar bank

Opmerkelijk Politie vindt grote lading drugs in auto met 'I love ketamine' op achterruit 6 x gedeeld De politie in Geertruidenberg (Noord-Brabant) heeft zondagnacht een man aangehouden met ketamine en een grote lading xtc-pillen in zijn auto. Hij deed niet erg zijn best om het te verbergen, want op zijn achterruit zaten twee stickers met de teksten 'keta' en 'I love ketamine'.