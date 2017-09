Lesbisch koppel gaat als kunstproject op trouwtournee

Fleur Pierets (44) uit Antwerpen en Julian Boom (39) uit Amsterdam willen met hun initiatief gelijke huwelijksrechten voor homo’s, lesbiennes en andere niet-heteroseksuelen onder de aandacht brengen.

Zij beginnen hun wereldtournee eind september in New York City. Het project heeft als titel 22 gekregen, het aantal landen waar LHBT mochten trouwen toen zij het idee kregen voor hun 'huwelijkstournee'.

Het tweetal maakt opnames van elke ceremonie. Een compilatie van deze beelden bewerken zij in een later stadium tot video-installatie en een expositie. Zij hopen dat hun project andere landen zal stimuleren om huwelijken voor koppels van hetzelfde geslacht ook open te stellen.

Doodstraf

Er zijn wereldwijd 170 landen waar LHBT-stellen nog niet kunnen trouwen. In vele tientallen landen is homoseksualiteit bij wet zelfs strafbaar. Homo’s kunnen daar gevangen worden gezet of zelfs worden veroordeeld tot de doodstraf.

Het tweetal verkocht voor de financiering van het project hun huis in Barcelona, vertellen zij in het AD. "We hebben ieder een koffer, dat is alles", aldus Pierets. Zij koopt in elke stad waar zij gaan trouwen wel een nieuwe bruidsjurk. Haar partner trouwt elke keer in maatpak.

Nieuwe landen

Om de kosten te drukken slapen zij in alle steden bij vrienden. Nederland is het derde land waar zij elkaar het ja-woord zullen geven. Zij hopen eind 2018 klaar te zijn met hun trouwtournee.

Mochten er in de loop van de maanden nog meer landen bijkomen waar LHBT-koppels mogen trouwen, dan voegen zij die toe aan hun planning.