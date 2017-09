Enorme 'vethoop' van 250 meter lang aangetroffen in riool Londen

Volgens het Londense waterbeheer is het met een gewicht van 130 ton een van de grootste vethopen ooit. Dat staat gelijk aan het gewicht van elf dubbeldeksbussen. De hoop blokkeerde een riool uit de Victoriaanse tijd (negentiende eeuw).

"Het is een absoluut monster. Het kost veel mankracht en machinerie om dat op te ruimen'', zegt Matt Rimmer, hoofd van de ontstoppingsdienst.

"Het is alsof je door beton heen moet. En het is frustrerend omdat deze situaties helemaal te voorkomen zijn. Vet, olie en smeermiddelen moeten niet door de gootsteen worden afgevoerd en billendoekjes niet doorgetrokken op de wc. Ze horen in de vuilnisbak", aldus Rimmer.

Het opruimingswerk is inmiddels begonnen. Een ploeg van acht man is met onder meer hogedrukspuiten in de weer de massa los te weken zodat een tankwagen het kan opzuigen.