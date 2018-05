Britse ziet op Facebook dat man met ander is getrouwd

Dat meldt Daily Mail woensdag.

De 55-jarige Yvonne Gibney was ruim zeventien jaar getrouwd met haar man Maurice, die werkzaam is in de olie-industrie. Hij had zijn vrouw verteld dat hij vaak voor zijn werk in Oman moest zijn. In werkelijkheid was hij daar op bezoek bij zijn nieuwe vriendin, met wie hij later trouwde.

Op de Facebookfoto's was de man te zien in trouwkleding, terwijl hij zijn nieuwe vrouw kuste. Gibney kwam er achter dat de bruiloft niet recent had plaatsgevonden, maar dat het bruidspaar elkaar al elf maanden eerder het jawoord had gegeven.

De man had tegen zijn nieuwe schoonfamilie gezegd dat hij van zijn Britse vrouw was gescheiden en dat zij gek was. Daarom had hij er bij zijn nieuwe familie ook op aangedrongen om geen contact met haar op te nemen.

Kerstmis

In 2011 liet Maurice zijn vrouw tijdens de kerstdagen in de steek, zogenaamd omdat hij moest werken in Oman. Gibney reisde daarop samen met hun zoon naar het Aziatische land. Eenmaal daar vertelde Maurice dat hij hen ook daar moest verlaten wegens zakelijke verplichtingen.

In werkelijkheid reisde hij terug naar het Verenigd Koninkrijk om daar de kerst met zijn nieuwe bruid door te brengen. Hij zag zijn gezin pas weer op 27 december.

"Hij zei dat het te wijten was aan de drukte op het werk. De werkelijkheid was dat hij de relatie en vakantie met zijn nieuwe liefde wilde verbergen", aldus Gibney.

Rechtszaak

Nadat zij achter de waarheid was gekomen, spande de Britse vrouw een rechtszaak aan tegen haar man. Tijdens het proces vertelde Gibney dat haar leven is verwoest.

"Ik hield onvoorwaardelijk van hem en geloofde dat die liefde werd beantwoord. Ik kan de pijn en het gevoel van verraad niet onder woorden brengen. Ik moet accepteren dat mijn man lange tijd emotioneel en fysiek ontrouw was", aldus Gibney.

De man, met wie ze een zoon heeft en van wie ze inmiddels is gescheiden, is veroordeeld tot zes maanden cel voor bigamie.