Chinese agent met busje klem tussen twee gebouwen

De man verloor de macht over het stuur toen hij een spookrijder probeerde te ontwijken. Dat meldt South China Morning Post maandag.

De 35-jarige agent Park He was onderweg naar het politiebureau toen hij opeens een spookrijder tegenkwam. De man week uit naar links en belandde daardoor op het dak van een woontoren. De auto schoot vervolgens door en kwam pas tot stilstand boven een straat, tussen twee gebouwen in.

Volgens een woordvoerder van de politie heeft de chauffeur met gevaar voor eigen leven gehandeld. "Hij had links of rechts kunnen gaan en koos ervoor om links te gaan. Dat was een slechte beslissing, want daar was het dak van een woontoren van drie verdiepingen hoog."

Door middel van een kraan is het voertuig weer veilig op de weg gezet. Er zijn geen gewonden gevallen en er zullen geen stappen worden ondernomen tegen de agent. "Iedereen maakt fouten, al zou hij wel een opfriscursus in autorijden kunnen gebruiken voordat we hem een nieuwe bus geven", aldus de woordvoerder.