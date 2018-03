Dordtse man moet stoppen met brievenstroom aan gemeente

Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag bepaald. De rechter had de man vorig jaar een maximumaantal brieven per maand opgelegd en daaraan bij overtreding een dwangsom verbonden. De ondernemer ging daartegen in beroep.

Huisjesmelker Mustafa Karasahin kwam in conflict met de gemeente over verhuur van zijn panden. De ruzie leidde tot de executieverkoop van twee van zijn panden. Sindsdien begon de huisjesmelker de gemeente schriftelijk te bestoken, soms zeventig keer per dag.

Volgens het hof zijn er voldoende aanwijzingen dat het de Dordtse ondernemer er slechts om te doen is om de gemeente dwars te zitten en op kosten te jagen. Enig reëel belang bij de brieven, faxen en e-mails heeft hij niet. In een interview met een dagblad had Karasahin gezegd dat zijn veelschrijverij alleen maar was bedoeld om 'te zieken'.

Maximum

Van het hof mag hij tot een maximum van tien keer per maand de gemeente aanschrijven. Voor elke overtreding moet Karasahin 1260 euro betalen tot een maximum van 3 ton.

Dat is een stuk hoger dan het eerdere oordeel van de rechter van 300 euro per overtreding tot een maximum van 100.000 euro. De man had dat maximum vorig jaar binnen twee maanden al bereikt nadat hij de gemeente was blijven bestoken met brieven, faxen en e-mails.

De gemeente was naar de rechter gestapt omdat de kosten van de beantwoording van de brieven waren opgelopen tot 4 ton per jaar.